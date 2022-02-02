18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Школы Перми на неделю закрыли на карантин

Поделиться:

Фото: Shutterstock.com

В пермских школах с 3 по 9 февраля приостанавливается очное обучение. Соответствующее предписание вынес главный санитарный врач региона Виталий Костарев. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю поясняют, что за предыдущую неделю в Перми наблюдается существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кроме школ, очные занятия прекратят техникумы и организации допобразования, отменяются спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Прикамья рекомендовал обеспечить для обучающих реализацию образовательных программ с применением электронных и дистанционных технологий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: