Школы Перми на неделю закрыли на карантин

В пермских школах с 3 по 9 февраля приостанавливается очное обучение. Соответствующее предписание вынес главный санитарный врач региона Виталий Костарев. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю поясняют, что за предыдущую неделю в Перми наблюдается существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кроме школ, очные занятия прекратят техникумы и организации допобразования, отменяются спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Прикамья рекомендовал обеспечить для обучающих реализацию образовательных программ с применением электронных и дистанционных технологий.