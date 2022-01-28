Пермские школы на следующей неделе могут закрыть на карантин

На следующей неделе Роспотребнадзор рассмотрит вопрос о необходимости введения дистанционного обучения в школах Перми в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Об этом сегодня сообщил санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев.

Сейчас доля заболевших детей составляет 25%. По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость детей в возрасте от 7 до 14 лет возросла в 2,4 раза и в возрасте от 15 до 17 лет – в два раза.

В Пермском крае на данный момент на карантине находятся 25 школ и пять детских садов. Дополнительно отправлено на карантин по коронавирусу 718 школьных классов и 90 групп в детсадах, по ОРВИ – 894 классов и 199 групп.