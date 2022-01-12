В пермском университете заработала система распознавания лиц

В ПГНИУ в трех корпусах — №1, 2 и 7 — установили систему распознавания лиц. Как сообщает администрация вуза, система предназначена для создания временных пропусков для гостей учебного заведения, а также для доступа студентов и сотрудников вуза.

При входе в корпуса установлены турникеты с камерой и голосовым помощником, и киоски для самостоятельной регистрации в системе. Чтобы зарегистрироваться нужен российский паспорт или водительское удостоверение. Подробная инструкция находится рядом с системой.