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Наука и образование

В пермском университете заработала система распознавания лиц

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В ПГНИУ в трех корпусах — №1, 2 и 7 —  установили систему распознавания лиц. Как сообщает администрация вуза, система предназначена для создания временных пропусков для гостей учебного заведения, а также для доступа студентов и сотрудников вуза.

При входе в корпуса установлены турникеты с камерой и голосовым помощником, и киоски для самостоятельной регистрации в системе. Чтобы зарегистрироваться нужен российский паспорт или водительское удостоверение. Подробная инструкция находится рядом с системой.

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