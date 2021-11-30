В школах Перми запустится пилотный проект по оценке качества питания

В течение недели ученики смогут оценивать качество блюд, в том числе их внешний вид, соответствие фактического меню разработанному и другое. Оцениваться питание будет по пятибалльной системе: качество блюд, их подача и разнообразие меню, понравившееся и непонравившееся блюдо.

Кроме того, высказать свое мнение смогут и родители: для этого ссылка на опрос также будет размещена в их личных кабинетах в электронных дневниках.

В случае успешной реализации пилотного проекта данный опыт может быть распространен на другие образовательные учреждения Пермского края.