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Наука и образование

Школа в ЖК «Арсенал» готовится к открытию

Мэрия Перми готовит к открытию школу в ЖК «Арсенал» в микрорайоне Красные Казармы на 1 225 учеников. Как сообщает пресс-служба администрации города, на оснащение школы необходимым оборудованием муниципалитет выделил 69 млн рублей.

В школу уже завезли столы и стулья, часть проекторов и принтеров. На данный момент в школу поставляются многофункциональные устройства, спортивный инвентарь и спортивное оборудование (мячи, обручи, маты, шведские стенки). Монтируется оборудование в кабинет кулинарии.

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