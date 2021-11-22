Школа в ЖК «Арсенал» готовится к открытию

В школу уже завезли столы и стулья, часть проекторов и принтеров. На данный момент в школу поставляются многофункциональные устройства, спортивный инвентарь и спортивное оборудование (мячи, обручи, маты, шведские стенки). Монтируется оборудование в кабинет кулинарии.