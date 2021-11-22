Школа в ЖК «Арсенал» готовится к открытию

Мэрия Перми готовит к открытию школу в ЖК «Арсенал» в микрорайоне Красные Казармы на 1 225 учеников. Как сообщает пресс-служба администрации города, на оснащение школы необходимым оборудованием муниципалитет выделил 69 млн рублей.
В школу уже завезли столы и стулья, часть проекторов и принтеров. На данный момент в школу поставляются многофункциональные устройства, спортивный инвентарь и спортивное оборудование (мячи, обручи, маты, шведские стенки). Монтируется оборудование в кабинет кулинарии.
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