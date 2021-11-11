18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Пермский Политех отменил пункт об отчислении студентов за отказ от вакцинации

Пермский политехнический университет пересмотрит приказ об обязательной вакцинации сотрудников и студентов университета. Учитывая общественный резонанс,  и.о. ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым было принято решение исключить из приказа пункт об отчислении студентов и увольнении преподавателей за отказ от прививки.

Напомним, согласно приказу ректора от 9 ноября, студентам и сотрудникам Политеха, которые не успели пройти вакцинацию до 1 декабря, грозило дисциплинарное взыскание – вплоть до отчисления студентов и увольнения преподавателей.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: