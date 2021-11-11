Пермский Политех отменил пункт об отчислении студентов за отказ от вакцинации

Пермский политехнический университет пересмотрит приказ об обязательной вакцинации сотрудников и студентов университета. Учитывая общественный резонанс, и.о. ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым было принято решение исключить из приказа пункт об отчислении студентов и увольнении преподавателей за отказ от прививки.
Напомним, согласно приказу ректора от 9 ноября, студентам и сотрудникам Политеха, которые не успели пройти вакцинацию до 1 декабря, грозило дисциплинарное взыскание – вплоть до отчисления студентов и увольнения преподавателей.
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