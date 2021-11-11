Пермский Политех отменил пункт об отчислении студентов за отказ от вакцинации

Пермский политехнический университет пересмотрит приказ об обязательной вакцинации сотрудников и студентов университета. Учитывая общественный резонанс, и.о. ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым было принято решение исключить из приказа пункт об отчислении студентов и увольнении преподавателей за отказ от прививки.