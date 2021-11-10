Пермский вуз планирует отчислять студентов за отказ от вакцинации

Студентов и сотрудников Пермского политехнического университета обязали пройти вакцинацию от COVID-19 до 1 декабря. В случае отказа их планируют увольнять и отчислять. Соответствующий приказ подписал и.о. ректора Анатолий Ташкинов. Документ опубликован на сайте ПНИПУ.
Согласно приказу ректора, до 1 декабря планируется привить от коронавируса не менее 80% работников и студентов вуза. Сотрудники, которые в указанный срок не пройдут иммунизацию, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. В случае неисполнения приказа без уважительной причины преподаватели и студенты могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию – вплоть до увольнения и отчисления.
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