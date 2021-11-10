Пермский вуз планирует отчислять студентов за отказ от вакцинации

Согласно приказу ректора, до 1 декабря планируется привить от коронавируса не менее 80% работников и студентов вуза. Сотрудники, которые в указанный срок не пройдут иммунизацию, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. В случае неисполнения приказа без уважительной причины преподаватели и студенты могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию – вплоть до увольнения и отчисления.