В Перми отменены занятия в школах, техникумах и колледжах

За сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности. В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

ПГНИУ сообщил, что в связи с обстановкой в городе с 21 сентября занятия в вузе переводятся в дистанционный формат. Политех также заявил, что с завтрашнего дня переходит на полное дистанционное обучение.

Сегодня около 11 часов утра студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ, в результате 8 человек погибли, несколько пострадали.