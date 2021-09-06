В Пермском крае на время проведения выборов отменят занятия в школах

В Пермском крае 17–19 сентября отменят занятия в школах на время проведения выборов. Речь идет только о тех учебных заведениях, в которых будут оборудованы избирательные участки. В дни голосования для школьников будут организованы внеурочные спортивные, туристические и культурные мероприятия. Об этом заявили в региональном Министерстве образования. У детей, которые учатся в школах, где нет избирательных участков, расписание не изменится.