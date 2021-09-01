В Пермском университете запустили систему распознавания лиц

В ПГНИУ начали тестировать систему распознавания лиц. Как пояснили в пресс-службе вуза, система предназначена для создания временных пропусков для гостей, доступа студентов и сотрудников вуза. Пока систему тестируют в корпусах №1 и №2.

При входе в корпуса можно увидеть турникеты, снабженные камерой и голосовым помощником, и киоски для самостоятельной регистрации в системе доступа по лицу. Чтобы зарегистрироваться, нужен российский паспорт или водительское удостоверение. Для входа в корпус достаточно снять защитную маску и встать перед камерой на расстоянии 25–30 см, после распознавания система откроет турникет.