В сентябре в Перми появится Родительский университет

В Пермском крае создадут Родительский университет, где родители смогут получить специализированную консультацию и научатся находить общий язык с подростками. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

Университет будет открыт при Пермском государственном гуманитарном педагогическом университете. В течение года планируется провести 84 тыс. консультаций в онлайн формате, по телефону или в социальных сетях, а также очно в психологическом кабинете ПГГПУ. Проводить консультации будут квалифицированные специалисты педагогического университета – психологи, педагоги, логопеды, специалисты по праву, социальные педагоги.