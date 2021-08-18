В пермском кампусе ВШЭ будет создан лицей для учеников выпускных классов

В 2022 году при пермском кампусе Высшей школы экономики откроется лицей для учеников 10-11 классов. Это решение было принято в рамках встречи ректора ВШЭ Никиты Анисимова и губернатора Дмитрия Махонина.

Планируется набрать три класса (75 человек), которые пока будут учиться на территории пермского кампуса Вышки. К 2025 году предполагается построить новое здание и увеличить число учащихся до 500 человек. Работа в Перми будет вестись по модели московского лицея ВШЭ.