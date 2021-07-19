Пермский край планирует сотрудничество с СПбГУ

На совещании о создание общих проектов Пермского края и Петербургского государственного университета было принято решение начать активное сотрудничество между вузами и создать общие образовательные программы для промышленных предприятий.

Это сотрудничество поможет лучшим студентам университетов Перми получить новые возможности в образование и открыть новые перспективы. В ближайшее время станут известны отрасли, в которых будет помогать и участвовать Петербургский университет.