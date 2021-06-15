Заместителем министра просвещения России стала пермячка Анастасия Зырянова

На должность заместителя министра просвещения РФ назначили выпускницу Пермского Политеха Анастасию Зырянову. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В новой должности Анастасия Зырянова будет курировать Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования. Подразделение создает федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, занимается развитием управления в области общего образования и региональной политики, развитием технологий и методик оценки качества общего образования.

Помимо этого, Анастасия Владимировна будет координировать работу в сфере высшего педагогического образования, профессионального развития педагогических работников, развития педагогического образования и науки, организацию педагогических конкурсов. В ведении замминистра также будет организация кадровой работы в отношении руководителей подведомственных учреждений, проведение аттестации ректоров вузов и кандидатов на их должность.

Анастасия Владимировна родилась в Перми в 1974 году, окончила Пермский Политех в 1996 году. Она работала преподавателем Лицея международного центра образования и науки при Пермском политехническом институте, занимала должность начальника отдела Федерального агентства по образованию, заместителя директора Института управления образованием Российской академии образования. С 2013 года Анастасия Зырянова работала главой Департамента госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки России. В 2019 году Анастасия Зырянова стала главой Федерального центра тестирования.