В Перми стартует курс по ораторскому искусству для интровертов

В Перми 20 апреля стартует двухмесячный онлайн-курс Вероники Даль и Татьяны Красильниковой по ораторскому искусству для блогеров, стримеров и всех, кто вещает не с трибуны, а с экрана смартфона.

Вероника Даль, автор и организатор проекта «Стилеобразование», курс речевого искусства Проект «РЕЧЬ», журналист, теле– и радиоведущая:

— Курс также для тех, кто до сих пор не решается говорить в полный голос и считает, что ораторское искусство не для него. Там ведь, наверное, нужно орать? Ну, чтобы услышали, чтобы поверили, чтобы приняли…

Вы смотрите на бойких деятелей, которые, видимо, не боятся ничего и никогда – дай им только до трибуны дорваться – и думаете, что должны стать такими же. Но как это сделать, не ломая свою натуру?



Создатели курса обещают помочь участникам раскрыть способность красиво, уверенно говорить и подбирать нужные слова, и при этом сохранить собственную индивидуальность, ничего не ломая и не перекраивая.

Татьяна Красильникова, кандидат соц. наук, специалист в сфере PR, имиджа и персонального бренда, известный в Перми тренер по ораторскому мастерству, постановке голоса и речи, технике презентаций и публичных выступлений:

— Вы не должны быть кем-то другим – развязным и беззастенчивым. Лучше покажите миру себя настоящего – обаятельного рассказчика с красивым голосом и содержательной речью.

Что дают на курсе «Красноречие для интровертов»:

Умение найти точное слово, чтобы выразить мысль или чувство, богатый словарный запас;

Широкий кругозор, уверенность в себе, как в человеке знающем, приобщенном к гуманитарной культуре;

Заново открытый голос – сильный, хорошо поставленный;

Лучшие методы избавления от провинциального говора.

Двухмесячный онлайн-курс стартует 20 апреля. Два занятия в неделю с двумя педагогами. Цена за месяц – 4 800 руб.