Пермский край вошел в топ-10 регионов по качеству школьного образования в России

Рособрнадзор оценил качество образования в регионах России. Пермский край попал в десятку лучших регионов с показателем 68,5, заняв девятое место. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (92,1) и Москва (92).

При составлении рейтинга учитывались три основных направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. При оценке результатов обучения учитывались данные об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Данная группа показателей была рассчитана по результатам оценочных процедур 2019 года. В 2021 году данные будут обновлены.

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