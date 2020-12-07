В следующем году в Перми стартует первый набор на онлайн бакалавриат в школу дизайна НИУ ВШЭ

В 2021 году Школа дизайна НИУ ВШЭ совместно с НИУ ВШЭ — Пермь начнет первый набор на онлайн бакалавриат. В рамках программы каждый абитуриент может выбрать один из четырех профилей обучения: «Коммуникационный дизайн», «Анимация и иллюстрация», «Гейм-дизайн и виртуальная реальность», «Саунд-дизайн».

Онлайн-бакалавриат позволяет пользоваться всеми преимуществами «новой мобильности». Все занятия проходят в дистанционном формате, что позволяет не только получить профессиональные знания и компетенции студентам, живущим в любой точке мира, независимо от временной зоны, заниматься там, где студенту удобно, и общаться с преподавателями из всех кампусов Школы дизайна НИУ ВШЭ, но и наработать междисциплинарные навыки, связанные с работой онлайн, чтобы иметь возможность не ограничивать себя в местах работы и выбрать компанию или заказчика из любого города России или мира. Онлайн система дает возможность для общения между учениками и преподавателями из разных городов и обмена опытом.

Арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ:

– Развитие онлайн-бакалавриата — новая глобальная задача Школы дизайна. Мир меняется очень быстро, и качественное образование становится доступным для всех людей, независимо от того, есть у них возможность или желание жить в крупных городах, где открыты филиалы Вышки. Карантинная ситуация 2020 года, несмотря на все ее ужасы, позволила отработать дистанционные инструменты работы кураторов со студентами, наладить механизмы эффективных проектных семинаров, обратной связи и даже дала свои преимущества: теперь мы можем регулярно привлекать к преподаванию специалистов из других стран. Кроме того, стремительное наступление пандемии, с которым столкнулся мир, поставила все мировые арт-школы в равные условия. Надеемся, география Школы дизайна расширится и мы сумеем выйти на глобальный рынок дизайн-образования.

Для поступления на программу абитуриенту необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе не менее, чем на 50 баллов, а также подготовить творческий проект. Ранняя подача позволит претендовать на скидку: 50% при подаче заявки до 15 февраля и 25% до 1 мая.

Школа дизайна НИУ ВШЭ существует с 2013 года — подразделение одного из ведущих российских университетов — Высшей школы экономики, входящей в список 40 лучших молодых университетов мира. В 2020 году Школа стала лучшим российским вузом в категории «Искусство и дизайн» по версии престижного международного рейтинга QS.

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