Пермским школам рекомендовали продлить каникулы до 8 ноября

Министерство образования Пермского края рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 8 ноября. При этом каждая школа самостоятельно принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации в учреждении. Предполагается, что продление каникул поможет снизить распространение заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.​

Напомним, вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября.​

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.