Пермским школам рекомендовали продлить каникулы до 8 ноября

Министерство образования Пермского края рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 8 ноября. При этом каждая школа самостоятельно принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации в учреждении. Предполагается, что продление каникул поможет снизить распространение заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.
Напомним, вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября.
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