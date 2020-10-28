Частная филармония «Триумф» открывает свой первый образовательный проект «Культурный контакт: Петербург – Пермь»

Частная филармония «Триумф» открывает свой первый образовательный проект в области музыки «Культурный контакт: Петербург – Пермь». 31 октября его откроет Анна Виленская – руководитель Открытого Музыкального Лектория в Санкт Петербурге, автор подкастов Филармонии им. Шостаковича, популяризатор классической музыки.

На первой лекции проекта «Как слушать классическую музыку» расскажут о том, зачем люди писали музыку в разные эпохи, как происходит естественный отбор в истории музыки, что музыка 16-20 веков дает человеку в 2020, как слушать классическую музыку, чтобы получать кайф и не скучать.

Программа проекта обширна и нетривиальна: здесь не прослеживается единой линии и единой темы, как это принято в стандартных образовательных программах, посвященных академическим событиям. Каждый зритель найдет для себя что-то свое: будь то консерваторский метамодерн композитора Настасьи Хрущевой или истории об оперных скандалах главного редактора журнала «Музыкальная академия» Ярослава Тимофеева, будь то рассказ о синтезе искусств проекта Big City Arts или вводная лекция о музыке для «чайников» музыковеда Анны Виленской.

Особое внимание уделено подборке лекторов проекта. Это популяризаторы музыки Санкт-Петербурга и Москвы. В сезоне 2020–2021 их имена гремят по всей стране, они публикуются в журналах, организовывают крупные музыковедческие конкурсы, читают лекции в Эрмитаже, московской и петербургских филармониях, а также ведут блоги с многотысячной аудиторией о музыке в Instagram.

Билеты на мероприятие можно приобрести тут.

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