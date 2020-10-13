Школьников Прикамья не отправят на досрочные каникулы из-за коронавируса

Сегодня власти Пермского края рассмотрели вопрос о сезонной заболеваемости ОРВИ в образовательных учреждениях и пришли к выводу рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме, с 26 октября и по 3 ноября. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

И.о. министра образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что в регионе на карантине по ОРВИ находится 1,4% учащихся. 64 класса, по информации Роспотребнадзора по Пермскому краю, изолированы на 14 дней из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, в школах проходит утренний фильтр, между классами максимально минимизированы контакты, проходит регулярная обязательная дезинфекция помещений.

Сотрудники минобра постоянно выезжают в школы и проверяют соблюдение требований образовательными организациями.

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