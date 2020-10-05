Пермяки подготовились к онлайн-обучению в школе

Несмотря на возврат образовательных учреждений Перми и края к работе в офлайн-режиме, затраты пермяков на технику и ПО выросли. Аналитики МТС Банка отмечают, что количество транзакций на покупку софта в регионе в августе выросло в 3,2 раза, а в сентябре – в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи компьютеров, комплектующих и аксессуаров увеличились в августе на 36%, в сентябре – на 29% год к году.

Положительную динамику в августе и сентябре текущего года по сравнению с 2019 годом показали покупки в магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров: 37% и 5% в августе и сентябре, соответственно. Покупка спортивной формы и литературы к первому сентября также привела к росту транзакций в августе 2020 года по сравнению с 2019 годом: в магазинах спорттоваров – на 66% и книжных магазинах – на 16%. В сентябре в обеих категориях наблюдается спад: на 4% и 6%, соответственно.