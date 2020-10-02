Пермские школьники смогут возвращаться к учебе без медицинской справки

Чтобы упростить процедуру выхода школьников на учебу после проведенных по их классам противоэпидемических мероприятий, в Пермском крае отменяют процедуру получения справок. Как отмечают в краевом Минздраве, сейчас в Прикамье из-за выявленных случаев заболевания учеников коронавирусной инфекцией разобщены коллективы нескольких классов – они переведены на дистанционное обучение по месту жительства. Ранее дети возвращались в школы ​после получения справки об эпидблагополучии в семье.​ Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, на 1 октября в 51 школе Пермского края приостановлена деятельность классов (по одному в каждом учреждении). Данные образовательные учреждения расположены в Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском, Полазне. При этом за последнюю неделю к обычному режиму работы вернулись ранее разобщенные ученики классов в 16 школах, расположенных в Перми.

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