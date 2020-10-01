В Пермском крае на дистанционное обучение из-за COVID-19 перевели 51 класс

По данным краевого оперштаба, на 1 октября в 51 школе Пермского края из-за коронавируса приостановлена деятельность классов (по одному в каждом учреждении). Это школы в Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском, Полазне. Ученики продолжают обучение дистанционно.

За последнюю неделю к обычному режиму работы вернулись ученики классов в 16 школах, расположенных в Перми.

Также в настоящее время приостановлена деятельность в 11 садиках Прикамья (по одной группе в каждом): в Перми, Чайковском и Юсьве. В дошкольных учреждениях проведены аналогичные профилактические мероприятия. При этом, 8 детских садиков в Перми, Березниках и Красновишерске, где ранее было зафиксировано по одному случаю в одной группе, вернулись к обычному режиму работы.

Также, из-за заражение студентов COVID-19 разобщены коллективы в семи ссузах Перми, Соликамске, Краснокамске и Чайковском. К обычному режиму работы вернулись два ссуза.

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