В пермских школах пока не планируют вводить досрочные каникулы

Как сообщили в Министерстве образования Пермского края изданию Business Class, информации о продлении каникул для пермских школьников до двух недель пока нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении осенних каникул во всех школах столицы до двух недель. Плановые каникулы начинаются в большинстве школ с 5 октября — из-за роста заболеваемости коронавирусом они будут продлены до 18 октября.

По данным Роспотребнадзора, с 17 по 24 сентября COVID-19 заболели 47 школьников из 12 городов Пермского края.

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