Из-за коронавируса на карантин ушли 47 образовательных учреждениях Пермского края

По данным краевого Оперштаба, за последнюю неделю с 17 сентября для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была приостановлена деятельность по одному классу в 47 образовательных учреждениях Пермского края: Пермь, Соликамск, Березники, Лысьва, Суксун, Красновишерск, Кудымкар, Юсьва, Барда, Чайковский, Кунгур, Чердынский ГО. В каждой из этих школ выявлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов.

Также по одному случаю выявлено в 12 детских садах Прикамья: Пермь, Юсьва, Березники, Красновишерск, Чайковский, Ординский ГО. В учреждениях дошкольного образования проведены аналогичные мероприятия.

Кроме того, на текущий день 11 ВУЗов отправили часть учащихся на дистанционное обучение в связи с вывяленными случаями COVID-19 у студентов и преподавателей.

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