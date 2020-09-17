В Пермском крае 59 классов ушли на карантин из-за коронавируса

По данным краевого Оперштаба, из-за угрозы распространения коронавируса учащихся 59 классов в 35 образовательных учреждениях перевели на дистанционное обучение. Карантин введен в школах Перми, Соликамска, Березников, Кудымкара, Юсьвы, Барды, Чайковского, Кунгуре, а также в Чердынском и Октябрьском городских округах. В разобщенных классах установлены по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с ними одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства.

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