Коронавирус выявлен в 29 школах и детских садах Пермского края

Коронавирус в Прикамье выявлен в 29 школах и детских садиках. По данным Роспотребнадзора, на двухнедельный карантин ушли 36 классов и групп. В каждом случае речь идет об одном заболевшем на весь коллектив. Сами образовательные учреждения продолжают работу.

Как сообщила «Вестям» Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края, что все случаи заболевания коронавирусом – домашние.

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