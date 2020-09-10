Новый проект Центра современного искусства Винзавод «Лаборатория новых медиа» принимает заявки до 13 сентября

Новый проект Лаборатория новых медиа состоит из двух этапов: онлайн-курса и сессии-интенсива в Москве. Главной целью проекта является формирование навыков работы с новыми медиа у начинающих авторов. Онлайн-курс, проходящий с 1 октября по 15 ноября, разработан специально для Лаборатории: образовательный блок состоит из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых представители различных медиа, от продюсеров телекомпаний до YouTube-блогеров.

Каждую лекцию сопровождает уникальный визуальный материал, подготовленный экспертами проекта. По завершении онлайн-курса эксперты Лаборатории отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии-интенсива в Москве. На сессии участники вместе с экспертами доработают свои проекты, пройдут дополнительный курс лекций и мастер-классов, а также смогут опубликовать материалы о своих работах на ресурсах Винзавода и партнеров Лаборатории.

Софья Троценко, президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод:

— Лаборатория новых медиа продолжит направление Образование, а именно поддержку авторов, которые пишут о культуре. Вместе с экспертами, профи из медиа индустрии, участники реализуют проект о значимом культурном событии в своем регионе. Это могут быть подкасты, ютуб-шоу, интервью, лонгриды, вообще любые современные медиаформаты. У проекта особая роль – это важный инструмент, который необходим профессиональному сообществу, чтобы оставаться на связи, делать возможной коммуникацию между пишущими авторами из разных точек страны. Вне зависимости от местонахождения, нам необходим постоянный культурный диалог.

Список лаборантов будет объявлен 30 сентября. Подробная информация о проекте доступна на сайте Лаборатории.