Семиэтажное здание в стиле конструктивизма было построено в XX веке. Изначально архитектор Федор Морогов спроектировал его как общежитие, и в документациях значится как «Дом одиночек». В начале 1930-х во время строительства изменилось назначение, и будущее общежитие перепроектировали под городскую гостиницу. В годы Великой Отечественной войны в ней проживали эвакуированные в Пермь деятели культуры и искусства.

Ремонтно-реставрационные работы гостиницы «Центральная» коснутся гидроизоляции фундамента, обновления фасадов, входных групп и отмостки здания, замены оконных и дверных заполнений. Внешний облик исторического здания намерены приблизить к тому, что был в первой половине XX века.