Воскресенскую церковь, построенную в XVIII веке, ждет реставрация и приспособление под музей

Реставрация Воскресенской церкви в Соликамске включает:

ремонт и усиление фундаментов, стен, перекрытий и крыши;

обновление фасада, окон и дверей;

замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

После завершения восстановительных работ храм будут использовать как как музейно-выставочный комплекс. Заказчиком реставрации выступает Соликамский краеведческий музей. Сейчас в старинной церкви располагается галерея домовой росписи Прикамья и отдел фондов МБУК «Соликамский краеведческий музей».

Воскресенская (Воскресенско-Рождественская) церковь в Соликамске основана в 1714 году на месте двух сгоревших деревянных церквей. Изначально она была пятиглавой, с колокольней и пятью колоколами. В советские годы иконостас был утрачен, купола и колокольня разобраны. В здании церкви сначала работала ватная фабрика, а затем фабрика по пошиву обуви. С 1995 года помещение принадлежит Соликамскому краеведческому музею.

Информационный обзор редакции.