Воскресенскую церковь, построенную в XVIII веке, ждет реставрация и приспособление под музей

Один из старейших храмов в Пермском крае собираются реставрировать и приспособить под современный музей. Речь о Воскресенской церкви в Соликамске: она построена в XVIII веке и относится к объектам культурного наследия. Проект ее восстановления получил положительное заключение государственной экспертизы.
Реставрация Воскресенской церкви в Соликамске включает:
- ремонт и усиление фундаментов, стен, перекрытий и крыши;
- обновление фасада, окон и дверей;
- замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения.
После завершения восстановительных работ храм будут использовать как как музейно-выставочный комплекс. Заказчиком реставрации выступает Соликамский краеведческий музей. Сейчас в старинной церкви располагается галерея домовой росписи Прикамья и отдел фондов МБУК «Соликамский краеведческий музей».
Информационный обзор редакции.
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