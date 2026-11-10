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Реставрации

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Воскресенскую церковь, построенную в XVIII веке, ждет реставрация и приспособление под музей

Один из старейших храмов в Пермском крае собираются реставрировать и приспособить под современный музей. Речь о Воскресенской церкви в Соликамске: она построена в XVIII веке и относится к объектам культурного наследия. Проект ее восстановления получил положительное заключение государственной экспертизы.

Соликамский краеведческий музей

Реставрация Воскресенской церкви в Соликамске включает:

  • ремонт и усиление фундаментов, стен, перекрытий и крыши;
  • обновление фасада, окон и дверей;
  • замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

После завершения восстановительных работ храм будут использовать как как музейно-выставочный комплекс. Заказчиком реставрации выступает Соликамский краеведческий музей. Сейчас в старинной церкви располагается галерея домовой росписи Прикамья и отдел фондов МБУК «Соликамский краеведческий музей».

Воскресенская (Воскресенско-Рождественская) церковь в Соликамске основана в 1714 году на месте двух сгоревших деревянных церквей. Изначально она была пятиглавой, с колокольней и пятью колоколами. В советские годы иконостас был утрачен, купола и колокольня разобраны. В здании церкви сначала работала ватная фабрика, а затем фабрика по пошиву обуви. С 1995 года помещение принадлежит Соликамскому краеведческому музею. 

Информационный обзор редакции.

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