Особняк Серикова на Малой Ямской собираются отреставрировать для медицинского центра

В особняке бывшего главного инженера Пермской железной дороги А. Н. Серикова на улице Малая Ямская собираются открыть медицинский центр. Здание было построено в 1871 году предположительно по проекту Рудольфа Карвовского, но в 1902-м к нему сделали пристрой. С 1924 года особняк стал клубом железнодорожников станции Пермь-1. Сейчас его готовят к реставрации, пермский предприниматель получил на нее помощь от МСП.

Двухэтажное здание на улице Восстания возвели в 1913 году как Земскую школу Свято-Троицкой церкви. В 1930-х годах был надстроен третий этаж, а чуть позже ей присвоили №47. Историческое здание школы на улице Восстания уже много лет пустует. Сейчас его собираются обновить, сохранив исторический облик. Объект культурного наследия обследуют и готовят проект его реконструкции. В планах разместить в здании культурно-досуговый центр с офисными и общественными пространствами. Завершить работы планируется в 2028 году.

Информационный обзор редакции.