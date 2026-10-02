На капремонт одного из цехов Завода Шпагина выделят 519 миллионов рублей

В Минстрое рассказали, что объявлен конкурс на право провести капремонт в здании, построенном в конце XIX века. Это будет первый этап обновления инфраструктуры бывшего завода имени Шпагина. В планах — отремонтировать все четыре бывших цеха, расположенных в здании Литеры Д (большого корпуса в форме буквы Ш) Завода Шпагина. Каждый из них будет приспособлен под современное использование.

Капитальный ремонт колесного цеха включает обновление перекрытия, коммунальных и инженерных сетей, замену окон и дверей, переустройство кровли, восстановление кирпичной кладки. В здании собираются также отреставрировать фасады. Работы должны начать в начале ноября 2026. Обновление старинного здания XIX века завершится через два года.