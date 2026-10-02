Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

На капремонт одного из цехов Завода Шпагина выделят 519 миллионов рублей

В Перми готовятся к капитальному ремонту объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских» на территории Завода Шпагина, а именно — колесного цеха. На него готовы выделить 519,4 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В Минстрое рассказали, что объявлен конкурс на право провести капремонт в здании, построенном в конце XIX века. Это будет первый этап обновления инфраструктуры бывшего завода имени Шпагина. В планах — отремонтировать все четыре бывших цеха, расположенных в здании Литеры Д (большого корпуса в форме буквы Ш) Завода Шпагина. Каждый из них будет приспособлен под современное использование.

Капитальный ремонт колесного цеха включает обновление перекрытия, коммунальных и инженерных сетей, замену окон и дверей, переустройство кровли, восстановление кирпичной кладки. В здании собираются также отреставрировать фасады. Работы должны начать в начале ноября 2026. Обновление старинного здания XIX века завершится через два года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: