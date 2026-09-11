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Реставрации

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Дореволюционное здание Кунгурского ТЮЗа ждет капитальный ремонт

Старинное здание, которое занимает Кунгурский ТЮЗ, ждет капитальный ремонт. На него и еще на четыре учреждения культуры в Пермском крае в 2027–2028 годах из федерального бюджета выделили 247 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

ТЮЗ в Кунгуре находится в Киттарском корпусе, также известном как «Склады купца Колпакова». Он был построен в 1875–1877 годах по проекту архитектора Николая Воскресенского и является объектом культурного наследия регионального значения.

У здания форма неправильной трапеции. Фасад украшен арками, псевдоколоннами и декоративной кирпичной кладкой. В разные годы здесь были торговые лавки, ренсковые погреба и военный клуб. С 1965 года в Киттарском корпусе работала театральная студия, на базе которой впоследствии появился Театр юного зрителя. В Минкульте отметили, что при проведении капитального ремонта здания необходимо будет сохранить его исторический облик и архитектурные особенности.

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