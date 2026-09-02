Старинную больницу, построенную в стиле модерн на севере края, выставили на продажу

На севере Пермского края, в селе Коса, на продажу выставили памятник архитектуры «Больница земская». Старинное здание построено в стиле модерн, оно украшено лепниной и аттиком.
Бывшую земскую каменную больницу в Косе возвели в 1914 году взамен деревянной. Она использовалась только для медицинских целей: в разное время ее занимали детское, акушерско-гинекологическое отделения, хирургия, терапия, зубопротезный кабинет и станция скорой помощи.
Старинное здание выставили на продажу за 1 рубль. Инвестор должен будет сохранить объект культурного наследия.
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