Старинную больницу, построенную в стиле модерн на севере края, выставили на продажу

Бывшую земскую каменную больницу в Косе возвели в 1914 году взамен деревянной. Она использовалась только для медицинских целей: в разное время ее занимали детское, акушерско-гинекологическое отделения, хирургия, терапия, зубопротезный кабинет и станция скорой помощи.

Старинное здание выставили на продажу за 1 рубль. Инвестор должен будет сохранить объект культурного наследия.