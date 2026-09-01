На капремонт здания академии живописи Ильи Глазунова готовы потратить больше 182 миллионов рублей

Сейчас для проведения работ ищут подрядчика. Он должен будет заменить старые полы и перегородки, обновить антресоли, лестницу и крыльца, мансарду. На первом и втором этажах провести отделочные работы, а фасады отреставрировать, восстановив архитектурные элементы.

На капитальный ремонт старинного здания готовы выделить 182,7 млн рублей. Завершить его должны к концу августа 2027 года.