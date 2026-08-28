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Реставрации

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На торги выставили исторический корпус, входящий в состав ансамбля «Больница уездная»: здесь жил Осип Мандельштам, пока был в ссылке

В Пермском крае на торги выставлен объект культурного наследия — это «Корпус больничный», входящий в состав ансамбля «Больница уездная». В него также входят флигель и земская аптека. Корпус находится в Чердыни, на улице Прокопьевская, и он связан с Осипом Мандельштамом.

permcenter.ru

Здание было построено в 1913 году. Оно часть исторического чердынского комплекса, связанного с развитием земской медицины в Пермском крае. По словам главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, двухэтажное кирпичное строение отражает характер начала XX века: сложная Ш-образная планировка, кирпичный декор, ступенчатый венчающий карниз и элементы архитектурной эклектики.

В земской больнице некоторое время работал врачом Александр Андреевич Залежский — общественный деятель и двоюродный брат Владимира Ленина. Также комплекс связывают с именем Осипа Мандельштама, который был репрессирован за стихи и в 1934 году отправлен в Чердынь в ссылку. Психическое состояние поэта было нестабильным, поэтому его поместили в земскую больницу.

Начальная цена исторического корпуса — рубль. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Выигравший в торгах инвестор должен будет приспособить его под современное использование, сохранив культурную ценность.

Информационный обзор редакции.

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