На торги выставили исторический корпус, входящий в состав ансамбля «Больница уездная»: здесь жил Осип Мандельштам, пока был в ссылке

Здание было построено в 1913 году. Оно часть исторического чердынского комплекса, связанного с развитием земской медицины в Пермском крае. По словам главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, двухэтажное кирпичное строение отражает характер начала XX века: сложная Ш-образная планировка, кирпичный декор, ступенчатый венчающий карниз и элементы архитектурной эклектики.

В земской больнице некоторое время работал врачом Александр Андреевич Залежский — общественный деятель и двоюродный брат Владимира Ленина. Также комплекс связывают с именем Осипа Мандельштама, который был репрессирован за стихи и в 1934 году отправлен в Чердынь в ссылку. Психическое состояние поэта было нестабильным, поэтому его поместили в земскую больницу.

Начальная цена исторического корпуса — рубль. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Выигравший в торгах инвестор должен будет приспособить его под современное использование, сохранив культурную ценность.

Информационный обзор редакции.