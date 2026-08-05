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Реставрации

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Художники-реставраторы и керамисты во всей России будут восстанавливать лепнину на усадьбе Голицына, построенной в XIX веке

Благоустройство историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» продолжается. Там же сейчас проходит реставрация усадьбы Голицына — объекта культурного наследия XIX века. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, все работы планируют завершить до конца лета.

Усадьба Голицына
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Усадьба Голицына

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

На фасаде усадьбы Голицына сейчас монтируют ретро-проводку, а также красят стены, потолки и пол. У старинного здания начали восстанавливать лепнину в технике «гризайль»: над ней будут работать профессиональные художники-реставраторы и керамисты из Пермского края и России. Планируется благоустроить и территорию вокруг усадьбы, там появятся новые лавочки, урны, тропинки из дорожной плитки. 

Благоустройство в этом году коснулось западной части «Усолья Строгановского». Планируется посадить деревья и сделать озеленение, установить туристическую навигацию и арт-объект «Добро пожаловать в Усолье Строгановское». На территории комплекса смонтируют малую сцену и создадут чайную зону с теневыми навесами для отдыха и посаженными рядом душистыми травами.

Информационный обзор редакции.

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