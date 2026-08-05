Художники-реставраторы и керамисты во всей России будут восстанавливать лепнину на усадьбе Голицына, построенной в XIX веке

На фасаде усадьбы Голицына сейчас монтируют ретро-проводку, а также красят стены, потолки и пол. У старинного здания начали восстанавливать лепнину в технике «гризайль»: над ней будут работать профессиональные художники-реставраторы и керамисты из Пермского края и России. Планируется благоустроить и территорию вокруг усадьбы, там появятся новые лавочки, урны, тропинки из дорожной плитки.

Благоустройство в этом году коснулось западной части «Усолья Строгановского». Планируется посадить деревья и сделать озеленение, установить туристическую навигацию и арт-объект «Добро пожаловать в Усолье Строгановское». На территории комплекса смонтируют малую сцену и создадут чайную зону с теневыми навесами для отдыха и посаженными рядом душистыми травами.

Информационный обзор редакции.