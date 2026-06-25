Для реставрации дома, в котором жил какое-то время князь Голицын, ищут инвесторов

Одно из зданий, выставленное на торги, принадлежало Е.И. Серебренникову. Дом расположен рядом с набережной, краеведческим музеем и церковью Илии Пророка. Другой лот — дом князя Голицина. По словам главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, здание было построено специально к приеду Василия Голицина по поручению Софьи Владимировны Строгановой, урожденной княжны Голицыной.

По условиям конкурса, новым собственникам выполнить требования по сохранению памятников и провести его реставрацию.