Архитектурная подсветка появится на нескольких зданиях в музее «Хохловка»

Подсветка должна подчеркнуть особенности семи строений архитектурно-этнографического музея: колокольни с шатровым завершением, Богородицкой церкви, сторожевой башни, ветряной мельницы, соляного амбара, церкви Преображения и Никольской солеварни.

Проект предполагает, что в музее «Хохловка» установят опоры и светодиодные прожекторы минимум в одном метре от конструкций объекта культурного населения.