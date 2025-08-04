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Архитектурная подсветка появится на нескольких зданиях в музее «Хохловка»

В музее «Хохловка» собираются обустроить архитектурно-художественную подсветку. Она появится на фасадах нескольких старинных построек. Проект уже получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте

Подсветка должна подчеркнуть особенности семи строений архитектурно-этнографического музея: колокольни с шатровым завершением, Богородицкой церкви, сторожевой башни, ветряной мельницы, соляного амбара, церкви Преображения и Никольской солеварни.

Проект предполагает, что в музее «Хохловка» установят опоры и светодиодные прожекторы минимум в одном метре от конструкций объекта культурного населения.

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