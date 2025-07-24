В здании «Королевских номеров» восстановят исторический сквозной проезд во внутренний двор

В качестве заданного периода реставрации будет принят период с 1910-1918 годы, хотя само старинное здание на улице Сибирская, 5 было возведено в 1907 году.

В проектной документации сказано, что восстановят утраченные люкарны и парапет на главном фасаде здания, а также сквозной проезд во внутренний двор с воссозданием утраченной кованой решетки ворот на въезде. Цвет крыши поменяют на исторический — светло-зеленый. Старинное здание ждут другие масштабные работы от ремонта кирпичной кладки, замены полов и окон до демонтажа поздних пристроек.