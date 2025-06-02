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Двухэтажный старинный дом на Екатерининской ждет капитальный ремонт

На улице Екатерининская, 80 проведут капитальный ремонт двухэтажного особняка, в котором располагаются мировые судьи Свердловского района.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Здание было построено в дореволюционное время, по некоторым данным в XIX веке, известно как «Дом купца Телегина». Несмотря на то, что оно не является памятником архитектуры, проект ремонта проходил историко-культурную экспертизу — рядом находится в границах объекта культурного наследия «Губернский центр», в который входят сооружения конца XVIII — начала XX века.

Двухэтажный особняк на Екатерининской ждет внутренняя отделка, ремонт цоколя, отмосток, крылец, кровли и системы электроснабжения, а также обновление фасадов.

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