Двухэтажный старинный дом на Екатерининской ждет капитальный ремонт

Здание было построено в дореволюционное время, по некоторым данным в XIX веке, известно как «Дом купца Телегина». Несмотря на то, что оно не является памятником архитектуры, проект ремонта проходил историко-культурную экспертизу — рядом находится в границах объекта культурного наследия «Губернский центр», в который входят сооружения конца XVIII — начала XX века.

Двухэтажный особняк на Екатерининской ждет внутренняя отделка, ремонт цоколя, отмосток, крылец, кровли и системы электроснабжения, а также обновление фасадов.