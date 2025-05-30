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Здание Академии живописи собираются отремонтировать к 2026 году

Здание Академии живописи на улице Ленина ждет капитальный ремонт и реставрация. Оно является объектом культурного наследия — «Приют губернский детский» и было построено в 1850 году.

УФ РАЖВиЗ Ильи Глазунова/ВКонтакте

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что здание нужно приспособить под современное использование. В числе работ первого этапа: замена инженерных сетей, ремонт первого и второго этажа, а также крылец, чердака и кровли, реставрация архитектурных элементов, установка оконных блоков и дверей.  

Ремонтные работы нужно будет закончить к 20 декабря 2026 года. Сейчас для них ищут подрядную организацию: начальная цена контракта — 165,2 млн рублей.

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