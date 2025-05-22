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Реставрации

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Проект реконструкции одного из цехов завода Шпагина прошел историко-культурную экспертизу

Еще одно здание на территории завода Шпагина в Перми ждет реконструкция. Речь о цехе №5, расположенном вдоль Горнозаводской железной дороги и виден с перрона Перми-1. Здание является объектом культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских».

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В августе 2024 — феврале 2025 года эксперты проводили инженерно-технические исследования цеха. В документации на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края указано, что часть полов, кровля и отмостки, а также системы вентиляции, водоснабжения, канализации находятся в неудовлетворительном состоянии, а некоторые конструкции — в аварийном.

Цех №5 ждут масштабные ремонтные работы снаружи и внутри здания, направленные на сохранение исторического облика и приспособления здания под современное использование. Проект предполагает восстановление сохранившегося декора и воссоздание утраченного, раскрытие проемов, замена дверных и оконных, обновление полов и инженерных систем. Слуховые окна на крыше должны восстановить, стеклянную надстройку убрать, а вместо плоской крыши с парапетами появится скатная с минимальным уклоном. Проект реконструкции здания получил положительную оценку историко-культурной экспертизы.

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