Проект реконструкции одного из цехов завода Шпагина прошел историко-культурную экспертизу

В августе 2024 — феврале 2025 года эксперты проводили инженерно-технические исследования цеха. В документации на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края указано, что часть полов, кровля и отмостки, а также системы вентиляции, водоснабжения, канализации находятся в неудовлетворительном состоянии, а некоторые конструкции — в аварийном.

Цех №5 ждут масштабные ремонтные работы снаружи и внутри здания, направленные на сохранение исторического облика и приспособления здания под современное использование. Проект предполагает восстановление сохранившегося декора и воссоздание утраченного, раскрытие проемов, замена дверных и оконных, обновление полов и инженерных систем. Слуховые окна на крыше должны восстановить, стеклянную надстройку убрать, а вместо плоской крыши с парапетами появится скатная с минимальным уклоном. Проект реконструкции здания получил положительную оценку историко-культурной экспертизы.