Храм непорочного зачатия Пресвятой девы Марии будут реставрировать

До конца октября 2026 года в костеле должны отремонтировать отмостку, а до конца 2028 года — провести реставрацию оконных заполнений.

Здание Римско-католического костела было построено в 19 веке для католической общины по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Первые католики появились в Перми в 30-годах 19 века — это были сосланные на Урал поляки.