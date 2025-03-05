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Храм непорочного зачатия Пресвятой девы Марии будут реставрировать

Храм непорочного зачатия Пресвятой девы Марии ждет реставрация в течение нескольких лет. Здание на улице Пушкина относится к объектам культурного наследия Пермского края, поэтому для его собственников утвердили охранное обязательство.

Сергей/photobuildings.com

До конца октября 2026 года в костеле должны отремонтировать отмостку, а до конца 2028 года — провести реставрацию оконных заполнений.

Здание Римско-католического костела было построено в 19 веке для католической общины по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Первые католики появились в Перми в 30-годах 19 века — это были сосланные на Урал поляки. 

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