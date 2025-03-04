Историческое здание французской школы опять ждет ремонт

Для сохранения ОКН нужно будет провести ремонт кирпичных столбов ограды. Работы должны быть закончены до конца декабря 2027 года.

Несколько лет назад в здании школы проходил капитальный ремонт фундамента, кровли, потолков, фасадов, лестниц. Заменили инженерные сети и обновили внутреннее пространство.

Старинному зданию на Сибирской, 80 в этом году исполняется 135 лет, оно было построено в 1890 году. По инициативе офтальмолога Евгении Серебрянниковой в нем обустроили училище для слепых детей.