Историческое здание французской школы опять ждет ремонт

В течение нескольких лет в Перми должны отремонтировать историческое здание школы №22. Оно является объектом культурного наследия (ОКН) — «Здание, где Е. П. Серебренниковой (Солонининой) было основано училище для слепых детей».
Для сохранения ОКН нужно будет провести ремонт кирпичных столбов ограды. Работы должны быть закончены до конца декабря 2027 года.
Несколько лет назад в здании школы проходил капитальный ремонт фундамента, кровли, потолков, фасадов, лестниц. Заменили инженерные сети и обновили внутреннее пространство.
Старинному зданию на Сибирской, 80 в этом году исполняется 135 лет, оно было построено в 1890 году. По инициативе офтальмолога Евгении Серебрянниковой в нем обустроили училище для слепых детей.
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