На нескольких зданиях на улице Ленина появится архитектурная подсветка

Подсветка появится на объектах культурного наследия «Дом жилой Д.С. Степанова», «Дом Н.Д.Базанова», «Здание, где в 1876 г. был открыт первый в крае книжный магазин О.П. Петровской» и «Банк Волжско-Камский коммерческий».

Проектная документация по четырем домам прошла историко-культурную экспертизу. У подсветок будет несколько сценариев, они помогут раскрыть облик памятников архитектуры в ночное время суток.