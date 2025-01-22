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Реставрации

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Завершилась реставрация одной из старейших деревянных церквей Урала

Закончились реставрационные работы по сохранению одной из самых древних деревянных построек на Урале — Богородицкой церкви в селе Пянтег. По разным источникам она построена в 1500-1617 годах.

Дмитрий Решетник
Дмитрий Решетник

Во время реставрации восстановили бревенчатые стены и кровельное покрытие, отремонтировали окна и двери. Также заменили деревянные элементы шестиугольной формы. Как уточнили в Чердынском туристическом информационном центре, основные строительные работы уже завершили, осталось только благоустроить прилегающую территорию: выровнять площадку, посеять траву и установить мостки с ограждениями.

Богородицкая церковь (ее еще называют Богоявленской или Церковью иконы Смоленской Божией матери) внесена в список объектов культурного наследия федерального значения. Считается, что она была выше, а пологая кровля появилась позже — на это указывает старинная лестница из брусьев, которая находится на чердаке.

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