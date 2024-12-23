Дом с трещиной на Комсомольском проспекте ждет капитальный ремонт

Подрядчик должен будет обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации дома на Комсомольском проспекте, 31а. Как сообщает «Новый компаньон», работы нужно закончить до конца мая 2025 года. На это выделят 5,4 млн рублей.

Напомним, здание было построено в 1957 году. Во время ремонта фасада, который проводили в 2019 году к 300-летию Перми, вскрылись проблемы. Под слоем штукатурки обнаружили сквозную трещину высотой в несколько этажей.