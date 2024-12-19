В педуниверситете откроется парадный зал, который был в Пермском губернском земстве

Раньше это был типичный актовый зал со сценой и рядами мягких кресел, большой ремонт в нем делали в советское время. В последние годы зал не использовали по назначению. Как рассказали в пресс-службе вуза, реконструкцию парадного зала проводили при поддержке министерства просвещения РФ. Специально этого искали исторические данные о том, как выглядело пространство изначально. «В этот раз мы решили уйти от сложившейся концепции, привести ее к начальной задумке, как это было сделано проектировщиками управы Пермского губернского земства — к открытой площадке, которую можно наполнять разным содержанием в зависимости от обстоятельств. Таким образом мы продолжаем ту кропотливую работу по бережному преображению нашего главного корпуса, которую начали в канун столетия университета», — рассказал ректор ПГГПУ Константин Егоров.

В парадном зале строители демонтировали старые кресла и часть перегородок, вскрыли и частично заменили полы, замостили паркет, привели в порядок стены и еще дореволюционную систему вентиляции и повесили новые люстры и настенные светильники. Сейчас в парадном зале проходят финальные ремонтные работы.

Информационный обзор редакции.