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Реставрации

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В музее «Пермь-36» планируют реставрацию 11 зданий

Музей истории политических репрессий «Пермь-36» ждет реставрация. Собственнику предстоит обновить 11 объектов, которые входят в ансамбль «Колония политических заключенных ВС-389/36 (Пермь-36)». Соответствующие предписания появились на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Музей-заповедник «Пермь-36»/ВКонтакте

В числе объектов, которые будут ремонтировать, «Штрафной изолятор», «Общелагерный штаб», «Контрольно-пропускной пункт», «Административное здание производственной зоны», «Медсанчасть». В зданиях нужно провести ремонт крыши, фасадов, цоколей и отмосток, а также устранить причины появления трещин.

Одну часть работ на объектах нужно закончить к концу 2027 года, другую — до конца 2028 года, третью — до декабря 2029-го. В течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства нужно будет установить информационные таблички об объектах культурного наследия. 

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