В музее «Пермь-36» планируют реставрацию 11 зданий

В числе объектов, которые будут ремонтировать, «Штрафной изолятор», «Общелагерный штаб», «Контрольно-пропускной пункт», «Административное здание производственной зоны», «Медсанчасть». В зданиях нужно провести ремонт крыши, фасадов, цоколей и отмосток, а также устранить причины появления трещин.

Одну часть работ на объектах нужно закончить к концу 2027 года, другую — до конца 2028 года, третью — до декабря 2029-го. В течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства нужно будет установить информационные таблички об объектах культурного наследия.